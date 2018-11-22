  • 2018年11月22日 星期四
  • 19º
  • 68%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 國際

漫畫原作者任製片人 《加菲貓》12年後再拍電影

2018-11-22 列印
　　電影由馬克甸度 （Mark Dindal）執導，由愛爾康娛樂公司（Alcon Entertainment ）出品，「加菲貓之父」 漫畫家吉姆·戴維斯 （Jim Davis ）則擔任執行製片人。由保羅•卡普蘭（Pual Kaplan） 和馬克•托夫（ Mark Torgove）編劇。

　　二○○四年，二十世紀霍士公司曾推出真人電影，○六年更推出《加菲貓》續集，兩套電影累積票房達三點四億美元。

　　《加菲貓》漫畫於一九七八年六月十九日開始連載，一天一篇，從未間斷。曾於全球二千五百七十份報刊中連載，二○○二年更被載入健力士世界紀錄，成為全世界最多報紙連載的漫畫。讀者估計有二點六億。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd