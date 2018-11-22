  • 2018年11月22日 星期四
  • 19º
  • 68%
熱門： 黃牛佔中案九西補選鏞記捐肝

日報新聞 > 國際

特朗普借感恩節 火雞揶揄民主黨

2018-11-22 列印
　　美國總統特朗普周二在白宮主持儀式，按照傳統特赦兩隻感恩節火雞。這兩隻幸運火雞是「碗豆」和「蘿蔔」，都是由公眾投票選出來的，其中以「碗豆」的票數較高，榮獲「全國感恩節火雞」榮銜。他戲稱「蘿蔔」拒絕承認落敗，並要求重新點票。但對不起，結果不會改變。這個結果對「蘿蔔」太差了。

　　特朗普亦趁機呼籲人民團結。他說，今年的感恩節火雞，是在白宮官網上舉行的「公平和公開選舉」中選出來的。本月初舉行的中期選舉，喬治亞洲和佛羅里達州的民主黨候選人都挑戰點票結果，要在重新點票後才肯承認落敗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd