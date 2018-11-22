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山東小六女生高逾二米 師生戲稱「女姚明」

2018-11-22 列印
　　山東一名年僅十一歲，正讀小六的女生身高已有二點一米。女生名為張子宇，老師和同學都戲稱她為「女姚明」。

　　據內地傳媒報道，張子宇的父母也約有兩米高，而且皆是籃球運動員。在父母的影響之下，她也喜歡打籃球，最喜歡NBA球星勒邦占士（LeBron James）。

　　張子宇現就讀南市文化東路小學，和同學相處融洽。有男同學笑言，她一年級已經有一米六，而自己也沒她高。女同學也表示喜歡張子宇，在玩「麻鷹捉雞仔」 時，受她保護就不怕被捉。

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