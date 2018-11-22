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江蘇爸爸放千元煙花 慶兒子考獲七分

2018-11-22 列印
　　近日在內地朋友圈有一條名為「孩子考了七分，家長放一車煙花慶祝」的影片，在江蘇宿遷市走紅。

　　影片中，一位年輕爸爸用私家車裝了一車煙花爆竹在鎮上燃放，只為了慶祝自己十一歲的兒子考試考得了七分。

　　據悉，該名爸爸是住在宿遷市的周先生，於泗洪從事水泥運輸工作。該短片是一時興起下拍的，沒想到竟會有如此轟動的效果。周先生表示孩子以前成績不好，經常考獲零分。得知孩子這次考得七分，作為父親的並沒生氣，反為了激勵孩子，開車帶孩子買了一千多元的煙花，並找了一安全地帶燃放，整個過程持續了十多分鐘。

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