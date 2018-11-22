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特朗普曾欲起訴希拉莉科米 遭白宮高級律師反對作罷

2018-11-22 列印
　　據外國傳媒報道，美國總統特朗普曾於今年四月與已於今年十月離職，白宮高級律師麥加恩（Don McGahn）交談。其間對麥加恩說，他想下令聯邦檢察官起訴前任國務卿希拉莉和聯邦調查局前任局長科米。麥加恩當時回答，他不會強逼司法部起訴任何人。即使要求司法部採取行動對希拉莉和科米進行調查，都是過份的做法。後來白宮律師團隊亦以備忘錄的方式，列出如按特朗普的意思去做，可能會引致的各種後果，但不知道特朗普有沒有仔細去看。

　　特朗普前日為女兒伊萬卡被揭以個人電郵帳戶處理公務一事辯護，指該事件和希拉莉的醜聞完全不同。他重申，伊萬卡以該帳戶處理的電郵不涉及機密資料，也沒有使用家中的伺服器，亦毋須刪除電郵。

　　民主黨眾議員卡明斯（Elijah Cummings）計劃恢復調查華府官員，調查伊萬卡使用個人電郵處理公務一事，指白宮需要提供資料。共和黨參議員約翰遜也有意調查此事有否違法，指其領導的國土安全委員將會嚴肅地看待此事。

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