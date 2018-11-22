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日社長壓員工頭浸火鍋男下屬毀容恐失明

2018-11-22 列印
　　外國傳媒報道指，事件發生於二○一五年十二月的年會上，該公司一名二十五歲的社長提出要「做點好玩」的事取悅客戶，竟讓人強壓一名二十三歲男員工的頭，浸到正滾燙的火鍋中。整個過程全被其他員工拍下。

　　從影片中可以看到，旁人正在吃東西及尖叫大笑，並未有阻止；第二次壓入火鍋時更停留了兩秒。男員工痛苦掙扎，過程中打翻火鍋。

　　受害員工透露，平日工作已經被社長霸凌，是次事件後，精神上更受到極大損傷。自己整張臉嚴重潰爛，眼睛更可能失明，醫生指不可能再恢復以前的長相，計劃提出刑事控訴 。

　　涉事社長聲稱只是惡作劇。事件引起日本民眾憤怒，有網友更發起「人肉」，要搜尋涉事社長真實身份。

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