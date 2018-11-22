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人權組織指控沙特虐待及性侵犯囚犯

2018-11-22 列印
　　國際特赦組織和人權監察組織前日分別發表聲明，舉出例子並講述囚犯被虐的情況。在沙特國內的宰赫蘭監獄內，經常發生凌虐囚犯的事件。有囚犯更慘被監獄人員電擊及鞭打。

　　國際特赦組織的報告亦指出，一些活躍份子被電擊及鞭打後，已無法正常走路或站立。其中一名女囚犯更被蒙上臉的盤問人員性侵犯。人權監察組織在報告中也提到有囚犯被電殛，亦有三名被扣留的女囚犯被人強吻、抱著及被撫摸身體。

　　沙特阿拉伯至今未對上述報道作出回應。

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