闖印度洋隱世部落 美傳教士遭土著亂箭射殺

美國一名華裔傳教士兼冒險家，先由漁民載到印度洋偏遠小島北森蒂納爾島，再划獨木舟登岸傳教，被島上的隱世土著用弓箭射死，暴屍沙灘，屍體還遭勒頸拖行。印度警方已介入調查，正聯同一批人類學家嘗試取回死者的遺體。當局已拘捕七名漁民，指他們明知有危險，仍然違規載死者前往該個小島。這名傳教士的家人發表聲明，表示願意原諒所有相關人士，也敦促當局釋放協助他登島的漁民。



勒頸拖屍



當局證實死者是二十六歲美籍基督教傳教士趙約翰（音譯，John Allen Chau）。當地警察總長帕塔克說，在取回死者的遺體剖驗之前，無法確定他的死因，但初步相信他是中亂箭死亡。帕塔克形容今次事件是一次「有誤導性的冒險行動」。



