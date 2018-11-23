飛機靠離子風推動?

人類第一架動力飛行工具面世後一百一十五年，科學家提出一項全新概念，毋須依靠螺旋槳或渦輪，都可以令嬌小、輕型和幾乎無聲的飛機升空及飛行，而且不會污染空氣。這項革命性新技術可能會令人類的飛行發展史揭開新的一頁。



美國麻省理工的科研人員周三宣佈，利用「電空氣動力推力」技術，在一個室內運動場內為一架不靠柴油引擎驅動、而是靠離子風力推動的新式飛行器，成功進行試飛。



進行試飛的是一架「EAD Airframe」第二代飛行器（V2），重量只是二點四五公斤（五點四磅），翼展長約五米（約十六呎半）。試驗期間，它以每秒四點八米，在空中飛行了五十五米。



不過，科研人員承認，這種技術在現階段仍受許多限制，需要作更多研究。人類何時可以乘坐這種新技術飛機飛行？巴雷特答道：「不是短期內的事。」