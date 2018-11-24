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﻿北海道白色燈節札幌舉行　象徵強震後重振

2018-11-24 列印
　　日本北海道第三十八屆札幌白色燈節活動周四起登場，這是當地經歷九月六日強烈地震後舉行的第一個白色燈節，別具意義，象徵札幌災後已恢復秩序。

　　白色燈節在大通公園舉行，將舉辦到十二月二十五日。今屆使用了八十一萬顆LED燈，點燈儀式後，散佈在大通公園、札幌車站前、南一條通等會場五顏六色不同造型的燈飾，令札幌市燦爛奪目。

　　札幌市長秋山克廣在點燈儀式致辭時表示，札幌白雪彩燈活動去年已被認定是日本三大彩燈活動。此外，札幌夜景也被認定為日本新三大夜景第二名，希望藉此吸引海內外遊客前來欣賞。
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