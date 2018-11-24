三星終向患癌員工道歉賠償

全球最大的手機及晶片製造商、南韓三星電子（Samsung Electronics）周五正式向在其半導體工廠工作而患癌的員工道歉，為纏訟了十一年的爭議劃下句號。根據賠償方案，每宗個案的受害人均可獲得最高一億五千韓圜(約一百零四萬港元)的賠償。



三星電子總裁金奇南說：「我們對那些罹患疾病的員工和家屬表達誠摯歉意，因為我們未能妥善處理半導體和LCD工廠對員工健康造成的風險。」



三星員工患癌訴訟始於○七年，當時曾在三星首爾南部地區水原的半導體和顯示器工廠工作的一些員工及其家人稱，他們被診斷出患上了各種癌症，有的甚至因此而死亡。其中任職三星電子半導體工廠的黃姓女工患白血病身亡，他的父親調查發現，同一生產線也有另一名同事死於白血病。



