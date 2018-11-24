三星終向患癌員工道歉賠償

三星電子總裁金奇南說：「我們對那些罹患疾病的員工和家屬表達誠摯歉意，因為我們未能妥善處理半導體和LCD工廠對員工健康造成的風險。」
三星員工患癌訴訟始於○七年，當時曾在三星首爾南部地區水原的半導體和顯示器工廠工作的一些員工及其家人稱，他們被診斷出患上了各種癌症，有的甚至因此而死亡。其中任職三星電子半導體工廠的黃姓女工患白血病身亡，他的父親調查發現，同一生產線也有另一名同事死於白血病。
意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）近日捲入辱華風波，其一則廣告被眾多內地網民質疑醜化中國文化後，該品牌設計師更於社交媒體形容「中國是屎國」，令事件不斷發酵。面對危機...
2018-11-24
台灣「九合一選舉」今日投票，今次「九合一選舉」會同步進行直轄市長、直轄市議員等九種選舉，與十項議題公投案合併舉行，台北、高雄市是焦點戰區，藍綠候選人全力最後衝刺。 「九合一選舉」被視為兩年後總統大選的前哨戰，今次結果會反映蔡英文總統執政以來民意的走向。雖然民進黨在高雄執政二十年，但國民黨高雄市長候選人韓國瑜選前人氣高漲，韓國瑜團隊日間全力以車隊掃街。 各陣營昨晚都舉行選前之夜造勢晚會，韓國瑜計劃號召二百七十七名與他一樣的禿頭選民手持汽球進場，代表高市二百七十七萬多人口，寓意「照亮高雄」，而韓國瑜則因安全考量，取消大規模進場，沒有和禿頭團一起進場。另參與造勢演講的都是市民，因...
2018-11-24
一年一度的梅西（Macys）感恩節巡遊周四在紐約市登場，數以百萬計民眾不畏攝氏零下六度低溫，夾道歡迎花車、巨型氣球與藝人演出，為紐約市百年來最冷的感恩節增添不少溫暖。 梅西感恩節巡遊今年踏入第九十二屆，巡遊路線維持傳統，從中央公園西側往南遊行到梅西百貨公司旗艦店，橫跨四十六個街區，總長約四公里。主辦單位估計，沿途吸引多達三百五十萬人到場湊熱鬧。 美國國家氣象局表示，今天是紐約市自一九○一年以來最冷的感恩節。由於紐約市官方事先發出極寒天氣警告，民眾都做足準備，除了禦寒必備的大衣、帽子、圍巾和手套，還有人裹着棉被和睡袋在路邊欣賞巡遊。 巨型氣球一向是梅西百貨感恩節遊行最大賣點，...
2018-11-24
馬鞍山新盤泓碧繼上周五公佈首批110伙價單後，發展商日前更引入高成數按揭及現金回贈優惠吸客，發展商早前公佈價單，折實平均呎價16497元，入場費498.8萬，將於下周一（26日）分別推出100伙發售及...
2018-11-24
二十國集團（G20）峰會下周舉行，投資者等待「習特會」結果，市場觀望氣氛濃厚。內地A股昨日急挫，上證指數跌近2.5%，拖累港股表現牛皮，恒指全日於26000點樓下窄幅上落，全日波幅僅175點，收市跌9...
2018-11-24
《足球小將》名句「足球是我的朋友」，大打進攻足球的車路士領隊沙尼將這理念灌輸入球隊，教曉眾將享受快樂足球。此舉隨即讓去季鬱鬱不得志的射手艾華路莫拉達、中場巴克里及中堅大衞雷斯表現脫胎換骨，今晚英超作客有力領軍擊敗要兼顧歐聯的熱刺，客勝無問題。（Now621台周日凌晨1:30直播） 今夏入主史丹福橋後，沙尼即將悶蛋車路士改造為悅目進攻型球隊，迄今英超攻入廿七球僅次於曼城。不過，他坦言：「足球的基本是讓球員及球迷享受箇中樂趣，如果沒有樂趣，我看不出繼續投入足球世界的理由。」此舉即令去季在干地麾下鬱鬱不得知的莫拉達、巴克里和大衞雷斯重展歡顏。 莫拉達去季未能適應干地的防守反擊戰術...
2018-11-24
聖誕是普天同慶的日子，更是小孩子的大事，送上玩具定能為孩童添上歡樂氣氛。玩具“反”斗城於今個聖誕搜羅了逾千件人氣玩具，部份更以半價發售，一於為聖誕交換禮物做好準備。 玩具“反”斗城由即日起推出「感受奇...
2018-11-24
名媛諸葛紫岐（Marie），開娛樂公司又密謀搞生意，平日仲堅持親自湊4歲半寶貝仔薛華韜（Arthur）返學放學，唔怪得佢食極唔肥啦！今年，星級媽咪安排兒子同時入讀上、下午兩間幼稚園K2班，努力培育資優...
2018-11-24
本周六是台灣九合一選舉，今次選舉最主要的戲碼是高雄市市長爭奪戰，由民進黨候選人陳其邁對近期人氣急升的國民黨候選人韓國瑜。 韓國瑜本來只是國民黨的二線人物，之前出任台北農產運銷公司總經理，曾挑戰競選國民黨黨主席不遂，轉戰高雄爭奪市長一職。高雄市市長原本由陳菊擔任，陳菊轉任總統府秘書長後，高雄市只有代理市長，高雄市長的位置變成兩個新人的爭奪。 韓國瑜初時毫不起眼，但他一開始就走出位路線，參選高雄市市長時向黨中央喊話，要求黨中央給他一碗滷肉飯吃，給多些經費支持高雄市。在這個民粹主義盛行的世界，韓國瑜很快便變成一個「台版特朗普」，其行事方式比特朗普有過之而無不及，轉瞬間就在網上爆紅...
2018-11-24
第三十八屆日本盃，將於明午在東京競馬場舉行，屆時香港馬會將會安排直播及受注。根據日本中央競馬會公布，此賽過往十年的統計數據，曾在東京或京都競馬場勝出一級賽的參賽馬，在日本盃的上名率高達接近四成。此外，過去十屆在日本盃走入三甲馬匹，絕大部分曾在同年四月，或之後的一級賽及二級賽中走入前四名。另外過去十屆從未有六歲或以上馬匹走入連贏，大家不妨作為參考。 目前此賽的預計大熱門，乃應屆三冠馬后「杏目」，當地賽馬網站估計賠率只有一點三倍，上月在秋季天皇賞大熱倒灶的「文雅之士」及莫雷拉的座騎「里見光鑽」，則預計是次熱及第三熱門，但賠率已經是十倍過外。 馬場浮世繪
2018-11-24