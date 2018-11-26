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法10萬人上街反加燃油稅示威釀警民衝突至少24傷

2018-11-26 列印
　　法國周六爆發新一輪反燃油稅示威，抗議提高柴油及汽油稅。全國有十萬零六千人上街，其中巴黎就有八千人示威，演變成警民衝突，令香榭麗舍大道淪為「戰場」。示威者設置路障、破壞交通燈及路牌，並焚燒雜物，防暴警員則發射水炮及催淚彈還擊。連串衝突造成至少二十四人受傷，當中五人是警員。全國共有一百三十人被捕，單單在巴黎便有六十九人被拘。

　　巴黎八千名示威者當中，有五千人在名店林立、剛佈置了聖誕燈飾的香榭麗舍大道聚集。他們身穿黃色反光背心，向防暴警員投擲雜物，阻止他們推進。也有示威者拆毀大道上的多個交通燈及路牌，令交通完全陷入癱瘓。

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