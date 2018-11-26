顯示屏伸展至手機兩側 iPhone 11原型疑曝光

最近網上流傳一條短片疑似蘋果iPhone 11曝光，從片中可見，被指為iPhone 11的顯示屏將會有革命性改變，以往置中的顯示屏將會伸展至手機兩側。而指紋傳感器亦將整合到手機顯示屏中。



facebook專頁「Apple Tech」於早前發佈一則短片，片段疑似為「2019 Apple iPhone 11」的最新設計，該片有超過六十萬人次觀看。片中可見，這款iPhone11的外觀基本與iPhoneX差不多，當中最大亮點為手機顯示屏的轉變，以往iPhone的可觸式顯示屏只會設置於手機正中，而iPhone 11的可觸式顯示屏將伸展至手機兩側。從片段推測，用家可利用兩側的可觸式顯示屏進行大部份手機的基本功能，例如調節音量、開啟相機、查看短訊、打開控制中心等。另外，指紋傳感器亦將參照iPhone X及iPhone XR，整合到手機顯示屏中。



