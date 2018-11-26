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日本鳥取松葉蟹王14萬天價成交

2018-11-26 列印
　　日本鳥取縣宣佈，於月初在鳥取港卸貨的一隻松葉蟹，以二百萬日圓（約十四萬港元）天價成交，成競拍中最高成交價的螃蟹，並創下健力士世界紀錄。

　　該松葉蟹是被認定為該縣最高級品牌「五輝星」，殼寬十四點六厘米，重一點二八公斤，由鳥取市一間魚店店主濱下哲爾買下，成為健力士紀錄保持者。

　　現時該松葉蟹王被贈予縣方，以活活生生狀態在該市的螃蟹展示設施展出。鳥取縣在東京都澀谷區舉行松葉蟹宣傳活動，知事平井伸治表示：「希望大家一定記住這隻二百萬日圓的螃蟹，並來鳥取縣遊玩。」

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