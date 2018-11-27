文翠珊周一起宣傳脫歐協議

英國已故皇妃戴安娜（Princess Diana）的姪女姬蒂，近日公開一張自己的童年照，其可愛模樣與威廉王子的三歲女兒夏洛特公主極為相似，引發不少網民熱議。 二十七歲的姬蒂在社交平台Instagram分享其四歲的黑白照片，並留言稱「這是開學的第一天」。從照片可見，姬蒂身穿格仔裙與黑色皮鞋，時年僅四歲的她咬着手指，模樣精靈又可愛。照片吸引不少網民點讚，更有網民拿出今年初威廉王子與凱特的女兒夏洛特上幼兒班時，凱特親自拍的照片作對比，指兩人極為神似。有網民留言稱「夏洛特公主好像妳！」，有人坦言「驟看我還以為是夏洛特公主」。 另外，正懷孕的梅根婚後與夫婿英國哈里王子住在肯辛頓宮，最...

2018-11-27