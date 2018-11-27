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文翠珊周一起宣傳脫歐協議

2018-11-27 列印
　　脫歐協議獲歐盟通過後，英國首相文翠珊周一開始在全國展開宣傳，包括向她的內閣和國會推廣該項協議。未來兩周是關鍵，希望閣員都一致接受，並在國會下議院也能順利通過，否則會帶來更多不明朗局面。

　　文翠珊向執政保守黨內持反對立場的議員示好，願意給他們「甜頭」，例如答應給他們貴族爵位，及改變某些議案的內容，以換取他們支持脫歐協議。

　　到目前為止，已有超過九十名保守黨議員表態不支持該項協議；文翠珊矢言，她會全心全意游說黨友和議員支持。

　　下議院將於下月十二日左右就脫歐協議進行表決，但在目前的形勢下，仍無人可保證協議可否獲得通過。



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