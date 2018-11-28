Twitter助尋12年前玩伴數小時內成功

美國密西西比州的布賴恩（Brianna）在二○○六年時還是個小女孩，她在一隻夏威夷郵輪中遇到一個「最好的朋友」。不過她們在落船後就各散東西，自此失去聯絡。多年後，布賴恩在Twitter發貼文，希望尋回這位曾經的兒時玩伴，她在Twitter上貼出一張自己小時候和另一個小女孩的合照片，並寫道：「二○○六年我在夏威夷的一次晚餐郵輪上遇到了這個女孩。那天晚上我們成了最好的朋友，所以請轉發貼文，以便我們團聚。」但布賴恩不知女孩的名字，結果幾個小時之內，一位名叫海蒂（Heidi）的女孩，拿著一張與家人的照片拍放到網上，回應布賴恩的貼文，並寫下：「聽說你在找我﹏」



來自加州的海蒂現在是一位藝術家，她回應到自己有一段時間沒有使用Twitter，但她學校的朋友告訴她布賴恩正在尋找自己。她想不到一段時間沒有用帳戶，再用竟然是因為被搜尋。不少人都覺Twitter很厲害，更說希望自己也能找到失散的朋友。



