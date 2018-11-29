俄坦克逼近烏克蘭邊境 ﻿烏克蘭總統﻿﻿警告恐爆戰爭﻿

俄羅斯扣押烏克蘭船艇事件引發烏克蘭宣佈戒嚴三十日，令到兩國緊張局勢持續升級。烏克蘭總統波羅申科指，由於俄羅斯短時間內在兩國邊境大量增兵，部署的坦克數目增加了三倍；警告兩國可能會爆發全面戰爭。



波羅申科周二在電視講話中說，俄羅斯在接壤烏克蘭的邊境動作頻頻，駐軍人數短時間內急增。其中烏俄邊境的俄軍坦克數量，突然增加了三倍。相關行動顯示，烏克蘭正面臨與俄羅斯爆發全面戰爭的威脅。



特朗普：或取消會晤普京



他指出，此消息由該國情報部門取得，但未明指出俄軍部隊具體數量，克里姆林宮暫時未有回應。波羅申科在接受國家電視台訪問時強調：「我不希望任何人認為這只是好玩、只是遊戲而已，烏克蘭如今面臨與俄羅斯爆發全面戰爭的威脅。」



在本月二十五日，烏克蘭聲稱其海軍兩艘炮艇和一艘拖船駛向刻赤海峽途中，突遭俄方攔截，並故意撞向拖船導致其損毀，又開火令六名船員受傷，事後更扣押船艇和船員。烏克蘭要求俄方釋放船員和船艇，並促西方盟國對莫斯科施以進一步制裁。



美國總統特朗普周二表示，俄羅斯與烏克蘭發生海上衝突，他可能會取消原定在阿根廷二十國集團（G20）峰會與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面的計劃。



特朗普在接受《華盛頓郵報》訪問時表示，他正等待國家安全團隊針對俄羅斯扣留三艘烏克蘭海軍船艇與船員的「完整報告」。



他拍：「這份報告將具有決定性。也許我不會舉行這場會議，也許我根本就不會開這場會……我不喜歡那種侵略手段，我不想要那種侵略行為。」



G20峰會本周五至周六將在布宜諾斯艾利斯召開，特朗普原定將在場邊與普京舉行正式會談。



