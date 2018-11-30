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蘇軾唯一真跡回國 4.6億創古畫最高紀錄

2018-11-30 列印
　　日前蘇軾唯一確認真跡《木石圖》在香港佳士得拍賣行以四億六千三百六十萬港幣天價被中國競拍者拍得，創下中國古畫最高價紀錄。佳士得拍賣行的專家於今年初在日本找到此畫，畫作上有劉良佐、米芾、俞希魯和郭淐四人的題跋，但外界也有人對於畫作真偽仍有爭議。

　　蘇軾傳世至今的畫作可謂鳳毛麟角，除了現藏於中國美術館的《瀟湘竹石圖》，便是流落海外的《枯木怪石圖》，也就是《木石圖》。而《木石圖》是中國美術史唯一能夠確定的蘇軾真跡，畫上還有米芾等人的題詩。

　　北洋時期，《枯木怪石圖》與《瀟湘竹石圖》皆為「風雨樓」所藏。曾做過吳佩孚秘書長的白堅夫當時買下了這兩幅畫作。一九八四年春，國家文物局組織謝稚柳、啟功、楊仁愷、劉九庵、徐邦達等文物專家對《瀟湘竹石圖》鑒定，專家們經過鑒定認定鄧拓保存並捐贈的《瀟湘竹石圖》是蘇軾真跡。

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