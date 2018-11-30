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英倫銀行料「硬脫歐」勢爆金融危機

2018-11-30 列印
　　繼英國政府警告脫歐會令英國經濟轉差之後，英倫銀行也發出警告，聲稱如果英國在沒有任何協議下強行脫離歐盟（即所謂「硬脫歐」），英國可能會陷入經濟衰退，甚至會觸發金融危機。到時英鎊或會大幅貶值百分之二十五，住宅樓價或會暴跌百分之三十，商業樓價會急瀉百分之四十八，失業率會上升至百分之七點五。

　　英倫銀行行長卡尼指上述數字都不是「預測」，而是作最壞打算。如果英國真的「硬脫歐」，沒有任何過渡期，房地產價格將急插接近三分之一，整體經濟料會即時萎縮百分之八；要等到二零二三年底，經濟才可恢復增長。英倫銀行還預測，英國在一九年的全年國內生產總值亦會下降百分之八，而英國會還原世界貿易組織的規例﹕在二零二二年或之前都不會有新的貿易協議施行、歐盟與第三國家和地區所締結的現行貿易協議，英國都不會受惠；由於要進行海關檢查，邊境會出現嚴重阻滯；外來移民會由每年的十五萬減至十萬人。





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