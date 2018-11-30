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南韓法院判日本三菱 向二戰苦工每人賠55萬

2018-11-30 列印
　　南韓最高法院周四早上裁定，日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries Ltd.）必須就第二次世界大戰期間強迫南韓人做苦工的行為，向其中二十八名受害人作出賠償，就每名南韓受害人賠償八千萬韓圜（逾五十五萬港元）。今次是南韓高院一個月內向第二家日資公司作出這樣的裁決；上月也有一批南韓人在二戰期間被迫作苦工，向新日鐵住金提出申索，並獲南韓最高法院判處得直。

　　日本政府即時作出回應，傳召南韓駐日大使提出抗議。日本外相河野太郎則指出，南韓法院的裁決「完全不可接受」。三菱重工暫未作出回應。

　　據外媒報道，此案源自五名南韓人於一九四四年起被強徵赴三菱重工位於日本廣島的工廠工作，還因此受到原子彈爆炸波及，之後向三菱重工提出損害賠償請求。



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