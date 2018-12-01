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英童寄生日卡悼亡父 郵局覆「已送抵天堂」

2018-12-01 列印
　　英國一名七歲男童在父親過世後，每年都會給爸爸寄生日卡。今年他寫信給天堂的爸爸，還在信封上寫道：「親愛的郵差，你能否將這送到天堂，給我生日的爸爸，謝謝」，要求郵差叔叔將信件送到天堂，沒想到在一個月後，郵差送來的「回覆信件」，說已經把生日卡送抵天堂，傑斯欣喜若狂，相當開心爸爸真的能收到他的祝福。傑斯媽媽表示不敢置信，亦感謝皇家郵政。

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