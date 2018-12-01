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脫歐擬延三月找新方案 再公投「軟脫歐」二選一

2018-12-01 列印
　　歐盟成員國正討論一項新計劃，讓英國推遲三個月才脫離歐盟，令英國的歐盟會籍或會延長至七月。歐盟準備利用多出來的時間去商議折衷方案，一是舉行第二次公投，一是接納挪威式的「軟脫歐」，避免因為英國國會陷入僵局而引發「硬脫歐」亂局，對金融市場帶來衝擊。

  不過，歐盟表明，要英國國會清楚確定希望英、歐未來維持甚麼形式的關係，才會向英方提出延長脫歐期限。按照原定計劃，英國將於二○一九年三月二十九日脫歐。如果歐盟的新計劃獲得採納，英國的歐盟會籍或會延長至七月。

歐盟成員國促英國會定關係

  任何脫歐協議必須要在明年三月二十八日或之前成為正式法例，方可生效。如果下議院選擇其他方案，例如舉行第二次公投或者支持挪威式方案，情況將會變得更加複雜。

　　消息人士透露，如果英國選擇聯同挪威加入歐洲自由貿易協會及簽署留在歐盟的關稅聯盟內，歐盟同樣會歡迎。

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