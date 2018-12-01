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科恩認通俄案作偽證 特朗普批旨在換減刑

2018-12-01 列印
　　美國總統的前任私人律師科恩（Michael Cohen）前日在紐約曼克曼聯邦法院出庭，突然承認在去年國會的「通俄門」醜聞調查中，向國會議員講大話。科恩被控向參、眾兩院的情報委員會作虛假陳述。他與控方達成協議，承認控罪。特朗普迅速作出回應，反指科恩是大話精，又批評他是「軟弱」，並強調他的公司在莫斯科推展地產項目，不是秘密。

　　科恩曾表示，有關在莫斯科興建特朗普大樓計劃的洽商已於二○一六年一月結束，沒有成果，興建計劃告吹，但談判持續至二○一六年六月。

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