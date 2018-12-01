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阿根廷總統： G20會或討論卡舒吉案

2018-12-01 列印
　　阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）前日表示，二十國集團峰會期間可能討論沙特阿拉伯記者卡舒吉被殺案。他指事件影響全球，無論是不同國家領袖之間的雙邊會談，抑或是大會議程都可能談及。

  阿根廷總統馬克里和法國總統馬克龍在G20峰會前夕舉行雙邊會談。馬克里指卡舒吉之死震驚全球，由於事件核心人物—沙特阿拉伯王儲穆罕默德亦會出席今次峰會，不排除案件會成為峰會議程。

  人權觀察日前向阿根廷聯邦檢察官去信，呼籲援引當地法律，為沙特參與也門戰爭，導致大量平民死傷，以及凌虐包括卡舒吉在內的沙特公民，起訴穆罕默德。

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