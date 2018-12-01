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NASA或明年登月　工序全外判名單公佈

2018-12-01 列印
　　美國太空總署前日宣佈九家私人公司的入圍名單，角逐總值二十六億美元（逾二百億港元）合約，興建太空船運送物資和實驗工具前往月球。中標的公司將負責建造火箭和太空船，並制訂發射、運送等每一個細節，而太空總署只是斥資購買它們的服務。第一次發射行動最快於明年進行，剛好是第一名太空人登陸月球五十周年。

　　九間公司只有一家最出名的是國防工業巨擘洛歇馬丁（Lockheed Martin），其餘八家是規模較小的航空航天公司。

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