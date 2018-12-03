  • 2018年12月3日 星期一
  • 25º
  • 73%
熱門： 朱凱迪中美貿易戰季候風張栢芝跳車

日報新聞 > 國際

「G20」聯合聲明籲改革世貿

2018-12-03 列印
　　在阿根廷出席「G20」峰會的各國領袖周六簽署聯合聲明，同意採取措施修補現時充滿漏洞和缺點的全球貿易體系，呼籲世界貿易組織推行改革。除了美國外，其餘十九個國家都重申會繼續履行有關減排的《巴黎協定》，顯示在環保及應對全球氣候變化的問題上，美國與其他國家仍存有重大分歧。

　　為期兩天的峰會結束後，各國領袖齊集在會議中心的大廳內，簽署這份聯合聲明。各國外交官員和代表進行馬拉松式會談，通宵達旦開會磋商後，終於通過這份聯合聲明。聯合聲明指出，二十國支持多邊貿易，但承認現時的貿易體制行不通，需要整頓。其中一個方法是推動世界貿易組織整頓和改革，改善運作，提高效率。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd