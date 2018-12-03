  • 2018年12月3日 星期一
  • 25º
  • 73%
熱門： 朱凱迪中美貿易戰季候風張栢芝跳車

日報新聞 > 國際

巴勒斯坦總理趁機反以 伯利恆盛大聖誕亮燈

2018-12-03 列印
        數以千計的信徒和知名人士周六齊集約旦河西岸佔領區的伯利恆，在耶穌出生地馬槽廣場的聖誕教堂外面，參加聖誕樹亮燈儀式，現場還有煙花盛放。

　　巴勒斯坦自治政府總理哈馬達拉和聖地天主教會神父巴頓，都有出席儀式。哈馬達拉發表講話：「巴勒斯坦人反抗以色列把我們連根拔起、破壞我們文明和歷史的計劃。」

　　由即日至十二月二十四日平安夜，馬槽廣場會舉行一連串慶祝活動。每年都有數以萬計來自世界各地的遊客，專誠來到這裏感受一下聖誕氣氛。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd