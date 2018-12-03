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墨西哥「皇宮」開放 平民驚訝奢華庸俗

2018-12-03 列印
　　墨西哥新任左翼總統奧夫拉多爾周六早上宣誓就職，並履行諾言開放過去八十年歷任總統所居住的松園總統府Los Pinos，讓百姓入內參觀。總統府外大排長龍，一些參觀者對總統府的豪華程度感到詫異，指它媲美巴黎梵爾賽宮。

　　許多參觀者一家大小到來，獲准參觀總統府內的花園、走廊、辦公室和各個房間。新政府已通過把整幢總統府改為文化中心，未來會開放給公眾使用。

　　住在首都墨西哥城貧民區的四十七歲小販洛扎諾對記者說，他感覺好像置身發生革命後，進入法國帝皇的宮殿一樣：「我好像進入了梵爾賽宮，幻想當年法國人民的感受。見到這種奢華，比對民間疾苦，給人一種庸俗的感覺。」

　　奧夫拉多爾發表就職演說時，把上台執政比喻墨西哥脫離西班牙獨立及掀起革命。他承諾會根除貪婪的精英主義，推動改革，令墨西哥重生。
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