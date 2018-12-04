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300聖誕老人滑雪籌款

2018-12-04 列印
　　美國緬因州小鎮紐里上周日有大約三百名聖誕老人帶同滑雪裝備，一同乘坐纜車上山，然後從山上滑下來。這一班「聖誕老人」每人都捐出至少二十美元（一百五十六港元），為當地的教育及文娛計劃籌款。

　　這些聖誕老人身穿紅色衣褲，戴紅帽，蓄白色大鬍子，踏着雪橇和雪板，一同從山坡呼嘯而下，十分壯觀。

　　聖誕老人滑雪籌款活動近年來大受歡迎，人們在網上報名，名額很快便滿額，令當地充滿聖誕氣氛，讓當地人提早過聖誕。

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