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「黃背心」示威巴黎亂了　馬克龍籲對話

2018-12-04 列印
　　法國連續三個周末爆發大規模抗議提高燃油稅的「黃背心」示威，導致巴黎發生五十年來最嚴重騷亂後，總統馬克龍周日視察巴黎暴亂的破壞情況，並召開緊急會議，要求總理菲利普與反政府抗議人士進一步對話。另外，有逾百名救護員阻塞巴黎協和廣場，要求改善工作條件。

　　巴黎警方表示，上周六的暴亂為首都五十年來最嚴重的衝突，大批戴口罩的青年、部份手持鐵棍和斧頭在巴黎街頭騷亂，縱火燒毀十多輛車及建築物，連凱旋門都遭塗鴉和破壞。外電照片顯示，法國象徵人物、法國大革命裸胸英雄瑪麗安娜（Marianne）雕像右眼位置被毀，出現一個破洞。騷亂過後，工人周日忙於清理燒毀汽車殘骸，去除洗凱旋門上的塗鴉，名店的店員也小心翼翼地更換遭砸毀的窗戶。



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