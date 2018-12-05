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打壓「單性社團」 哈佛被控性別歧視

2018-12-05 列印
　　美國有數個全國性的兄弟會及女大學生聯誼會周一採取法律行動，入稟法院控告哈佛大學，指校方不合理打壓只招收同一性別人士做會員的聯誼組織或團體，等同性別歧視。哈佛大學於二○一六年通過一項新政策，並於本學年開始執行。雖然沒有禁止那些只招收同一性別人士做會員的聯誼組織或團體存在，但卻寫明如果有學生加入那些組織或團體的話，便不能在校園內校方承認的組織或團體內擔當領導角色，也不能做各種運動的校隊隊長，而且無法獲得學院院長所寫的研究生獎學金推薦函。

　　今次是哈佛大學這項政策第一次遭受法律挑戰。校方即時未作出回應。



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