打壓「單性社團」 哈佛被控性別歧視

日前逝世的美國第四十一任總統老布殊的靈柩，周一由總統專機移抵華盛頓，安放在國會大樓的圓形大廳內，供公眾瞻仰三天；然後將於周三在國家大教堂舉行國葬。兩大政黨領袖在簡短儀式上發表悼詞，憶述這位曾經影響世界時局的政壇元老的往事。總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭隨後前來向老布殊致敬。入夜後，國會大樓開放讓公眾入內，向老布殊作最後致敬。 美國總統特朗普和第一夫人梅拉尼婭前來向老布殊致敬，其間在靈柩前默哀片刻。其後特朗普舉手向靈柩敬禮，不發一言的離開圓形大廳。 親友陪同靈柩登機 較早時，老布殊的靈柩蓋上國旗，由六名負責老布殊生前保安的特勤局人員，自休斯敦的殯儀館送上靈車。親友、昔日的幕僚亦...

2018-12-05