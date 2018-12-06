特朗普乘機指巴黎協定是錯誤 馬克龍屈服叫停加油價

法國政府計劃提高燃油稅而引爆的「黃背心」示威，令多地連日陷入騷亂，造成死傷及嚴重破壞，最終逼使總統馬克龍屈服，暫緩提升燃油稅的計劃。美國總統特朗普周二乘機「抽水」，指很慶幸馬克龍與示威者能達成共識，並稱旨在減排的《巴黎協定》是完全錯誤，可謂平反了他反對《巴黎協定》。



特朗普在Twitter發文說：「我很高興，我的朋友馬克龍和巴黎抗議群眾同意我兩年前所作的結論。巴黎協定是個要命的敗筆，因為它造成負責任國家的能源價格上漲，卻幫一些全世界最嚴重的污染國家『洗白』。」



撐特朗普帖文來自英國



特朗普一直關注法國的「黃背心」示威，較早前他在Twitter轉發保守派團體「美國的轉捩點」（Turning Point USA）主席柯克（Charlie Kirk）的貼文，聲稱法國示威者希望由像特朗普一樣的領袖來帶領國家，引來網民熱議。但其後證實有關貼文不實，背景不是法國，而是英國。



柯克早前在Twitter發推文說：「巴黎街頭不斷響起『我們要特朗普』的口號。」特朗普隨即將這則推文轉推給他的五千六百萬多名粉絲。除了特朗普外，數個英語線上媒體與右翼美國廣播電台主持人林堡（Rush Limbaugh）亦曾根據@jackwhite早前在Twitter上傳的影片，報道法國抗議群眾在高喊特朗普的名字。



在@jackwhite的影片中，一名男子戴著特朗普面具站在巴士上，而一群約數百人的抗議群眾高喊：「我們要特朗普」。這段影片被轉推了一萬七千多次。然而，這段影片不是在震撼巴黎或法國其他地方的「黃背心」抗議期間拍攝，而是在英國拍下，當時民眾發起抗議活動，要求釋放英國極右派組織保衛英國聯盟（English Defence League）領導人羅賓遜（Tommy Robinson）。