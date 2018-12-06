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美警告俄須履行中導條約　否則60日內亦停止守約

2018-12-06 列印
　　美國國務卿蓬佩奧周二在比利時布魯塞爾出席北約峰會時警告，除非俄羅斯重新「完全、可驗證地」遵守《中程導彈條約》，拆除違反條約規定的導彈，否則美國會在六十日內停止履行該條約的義務。在這六十天內，美國不會生產、試驗或部署條約所禁止的導彈。

　　蓬佩奧指，俄方研製的SSC-8（俄方稱9M729）型陸基巡航導彈對美國及其盟友的安全構成威脅，因此美國沒有必要繼續遵守一項限制其自身應對俄國違約行為能力的條約。

　　北約秘書長斯托爾滕貝格亦表示，北約成員國一致認為，俄方研製SSC-8型陸基巡航導彈違反《中程導彈條約》。



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