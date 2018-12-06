親訪老布殊家人 特朗普主動交好

從政治素人崛起，成為入主白宮的共和黨籍總統，特朗普過去曾經對布殊家族惡言相向，但老布殊上周五與世長辭後，特朗普費盡苦心展現團結的一面。
在國葬儀式上，據報特朗普將坐在第一排，但不會致悼詞。
前民政事務局局長何志平賄賂非洲高官案，在美國被捕受審，陪審團完成退庭商議，裁定8項控罪中，有7項成立，最高可被判監65年。法庭押後明年3月14日判刑。 69歲的何志平，在去年11月在紐約被捕，其後被...
2018-12-06
中美元首上周六在阿根廷舉行會談後，雙方同意暫緩關稅，重返談判桌。中方經貿團隊昨早已返抵北京。商務部表示，今次會面很成功。美國總統特朗普指，中美的貿易談判已經開始，他自稱為「關稅人」，指一旦未能達成協議，會重新啟動加徵關稅措施。 美國總統特朗普在社交媒體推特發文指，與中國的貿易談判已經開始，除非延長，否則將於九十日後結束。他又自稱自己是個「關稅人」，指「如果有人掠奪我們國家的巨大財富，我要他們付出代價」，而一旦中美未能達成協議，他會重新再次加徵關稅。 美國白宮首席經濟顧問庫德洛透露，北京將會削減對美國進口汽車的關稅；財長勞欽又說，中方答應採購一萬二千億美元的美國產品，但有關措...
2018-12-06
巴西有一名三十二歲女子移植死亡捐贈者的子宮，最終成功誕下健康女嬰，創下全球首例。未來可望讓子宮不孕症的婦女擁有更多生育的方式選項。 這名女子是一名心理學家，患有苗勒管發育不全（Mayer Rokitansky Kuster Hauser）綜合症，天生沒有子宮，無法生育。她於二○一六年九月在巴西聖保羅大學醫院接受手術，移植了一捐贈子宮。在手術期間，研究人員成功連結捐贈子宮和移植者的靜脈、動脈、子宮主韌帶及陰道等。這名女子最終在去年十二月，懷孕三十五周又三天的時候，接受剖腹手術，誕下重近六磅的女嬰。 以往子宮不孕症的女性僅能透過領養或代理孕母的方式，才得以一圓養兒育女的夢想。這...
2018-12-06
樓市氣氛觀望，但地皮仍錄高價成交，其中大嶼山長沙住宅地昨開標，由信和突圍而出，力壓其餘11家財團，逾2.03億奪地得手，每方呎地價僅約1.76萬，呎價屬區內次高，高市場估值上限逾70%。 於上周五截標...
2018-12-06
合和實業（054）私有化計劃終於揭曉，公司昨晚發出通告，表示將以每股38.8元向小股東提出私有化，較停牌前收市價26.45元，有46.7%溢價，涉資逾212億元。不過，合和創辦人胡應湘之子、執行副主席...
2018-12-06
飛燕諾上一場荷甲打破一哥燕豪芬的全勝金身，今晚聯賽快車再度主場出戰，勢乘勇在實力平平的芬洛身上全取三分。再者，主隊射手兼隊長尹佩斯已傷瘉，今場領軍大勝無難度，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （香港時間周五凌晨3:00開賽） 上場荷甲飛燕諾憑一對箭頭森拿臣和尼高拉佐真遜各建一功，主場2:1擊敗氣勢如虹的燕豪芬，令後者聯賽開季至今十三戰全勝的強勢告終。前者近況大勇，各戰線四連勝，不同賽事主場更八連捷，今仗面對近八場本土賽事僅兩勝兩和四負的芬洛，大勝可期。 今季地頭多產 況且，養傷近一個月的飛燕諾隊長尹佩斯上仗已傷瘉，最終在後備席坐足全場沒有披甲，料今仗會復出。此子今季...
2018-12-06
《駕駛艙》早前聯同《Shimba Digital》舉辦第一屆「The Rolling Wheels Awards 2018」，上周舉行了頒獎禮，八輛由網民投票選出的得獎車，連同各汽車品牌代表及頒獎嘉賓...
2018-12-06
喺台慶頒獎禮前夕，再傳心死的陳自瑤辦手續向王浩信正式提出離婚！對於傳聞，王浩信回應本報記者話：「流料，無回應！」屢傳離婚，浩信懶理傳聞，如常輕輕鬆鬆，笑哂口咁開工拍TVB新劇《解決師》。見他和唐詩詠一...
2018-12-06
中四地區名校生曠課半天被訓導主任威嚇或會記大過，走上寓所天台跳樓輕生。通常學生自殺不能歸咎於單一因素，然而今次事件在死因聆訊過程中，揭露校方的處理手法有很多地方需要改善。 首先，死者梁卓銘不是一名頑劣的學生，初中時成績不俗，升上中四才因不堪學業壓力而退步，他為甚麼出現這樣的問題，校方應該約談或者家訪了解原因，向學生解釋曠課的嚴重性時，透過開解心結來調度其積極性，而不是按照慣常對付頑劣學生的做法，以威嚇來迫其改正。 如果訓導主任覺得不能勝任這類勸導工作，或者對學生了解不足，就應該尋求班主任或駐校社工協助。 其次，訓導主任電話聯絡死者母親通知她兒子曠課，死者跳樓昏迷後母親望訓導...
2018-12-06
今季重臨客串的麥偉利，之前只憑苗廄「皇牌」贏過一W，而昨晚他只得時廄「怡德」一匹冷門座騎，但他演出絕不欺場，策騎此匹八歲老馬後上掄元，成功食頭胡兼取得本身第二場頭馬。 馬場浮世繪
2018-12-06