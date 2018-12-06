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親訪老布殊家人 特朗普主動交好

2018-12-06 列印
　　美國前總統老布殊的國葬周三在華盛頓國家大教堂舉行，特朗普在國葬前夕，特地前往布萊爾國賓館，親自拜訪布殊家族成員，包括前總統喬治布殊，以表達哀悼之意。而過去曾強烈抨擊布殊家族的特朗普，趁機展現了和這個政治世家示好的姿態。

　　從政治素人崛起，成為入主白宮的共和黨籍總統，特朗普過去曾經對布殊家族惡言相向，但老布殊上周五與世長辭後，特朗普費盡苦心展現團結的一面。

　　在國葬儀式上，據報特朗普將坐在第一排，但不會致悼詞。

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