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神秘買家2265萬投得 愛因斯坦「上帝之信」

2018-12-07 列印
　　著名物理學家愛因斯坦於離世前一年親筆撰寫的一封信，表達了他對宗教及猶太信仰的看法，被形容為「上帝之信」。這封信周二在紐約拍賣，結果以接近二百九十萬美元（約二千二百六十五萬港元）成交。

　　愛因斯坦一九五四年一月撰寫此信，乃寫給猶太裔哲學家古特金（Erik Gutkind），作為對古特金著作《選擇生命：聖經中的革命號召》（Choose Life: The Biblical Call to Revolt）的讀後感。

　　當時已七十四歲的愛因斯坦在信中寫道：「對我來說，上帝這個詞不過是人類弱點的表現和產物。聖經則是一本值得尊重、但無論如何仍屬原始幼稚的遠古傳說文集。再怎麼細緻地的詮釋，（對我而言）都不能改變這一事實。」

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