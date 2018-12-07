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法國再讓步擬取消燃油加稅

2018-12-07 列印
　　繼早一天宣佈暫緩調高燃油稅六個月後，法國總統馬克龍的政府周三再作出讓步，決定在二○一九年財政預算案中取消這項加稅計劃，希望平息持續了三個星期的反政府示威和騷亂。不過，政府這一步似乎來得太遲，有反對黨派人士質疑此舉仍然只是緩兵之計，當示威結束後，政府最終都會加稅。也有人批評政府這樣做不足以撲熄民間怒火。

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