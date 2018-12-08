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梵蒂岡喜迎聖誕 沙雕馬槽首呈現

2018-12-08 列印
　　今年梵蒂岡聖伯多祿廣場的聖誕馬槽揭幕和聖誕樹亮燈儀式周五舉行，而今年的聖誕馬槽有別於往年的傳統，而是首次以沙雕呈現。

　　在過去兩星期，沙雕藝術家瓦拉諾一直指導三名來自荷蘭、俄羅斯和捷克的雕塑家，製作這個聖誕馬槽沙雕。沙雕高十八呎，闊五十二呎，重達七百二十噸。

  至於今年的聖誕樹則來自意大利坎斯格里奧森林，由康科迪亞-波代諾內教區贈送。

　　這棵紅樅樹高六十三呎，聖誕樹的裝飾和照明工作，在梵蒂岡城國技術部門和歐司朗（Osram）公司的合作下共同完成。由該公司提供最新的高效能彩色裝飾照明系統，旨在限制能源消耗和對環境的影響。

　　聖誕樹和聖誕馬槽將供朝聖者觀賞，直到明年一月十三日主受洗節，聖誕期結束為止。

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