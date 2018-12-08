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全球首艘電動快艇 明春面世售191萬

2018-12-08 列印
　　瑞典一間公司推出號稱是全球第一艘的電動快艇，盛惠二百二十萬瑞典克朗（約一百九十一萬港元），最快明年春天付運。

　　這架電動快艇由Candela公司打造，名為Candela Seven，長二十五呎，最多可載五人。它的最高時速約五十五公里，以鋰電池驅動，行駛時完全寧靜，不會產生噪音。

　　船身以碳纖維製造，設有水翼，可升上水面行駛。它有特別操作模式，可供淺水上行駛。這款快艇符合能源效益，能源消耗量只是一般快艇的七成半。

　　該公司已接獲一百五十張定單，首十艘可在明年春天付運給客人。

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