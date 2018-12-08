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不滿娶梅根 新納粹組織圖暗殺哈里

2018-12-08 列印
　　英國警方反恐部門正調查美國一個新納粹組織在英國的分支，並於周四採取行動拘捕三名成員，懷疑他們策劃恐怖襲擊陰謀，意圖行刺英國皇位第六繼承人哈里王子。他們直斥哈里是種族叛徒，因為他娶了混有黑人血統的美國女星梅根。

　　該三名年齡十七至二十一歲的男子分別在倫敦、巴斯和朴次葇斯被捕。

那個分支名叫「Sonnenkrieg」，與涉及五宗兇殺案的美國新納粹組織「Atomwaffen」有聯繫，而「Sonnenkrieg」的成員也在英國境內進行一連串犯罪活動。根據警方收到的線報，「Sonnenkrieg」最近提出行刺哈里，以抗議他迎娶混血的梅根入皇室。

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