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日本政府擬拒購華為中興產品

2018-12-08 列印
　　日本政府計畫將中國通信設備巨頭華為技術和中興通訊（ZTE）的產品排除出政府採購清單，這是由於兩家公司被指與中國情報機構有關。日本政府最快下周一召開各府省廳網絡攻擊對策負責人出席的會議，確認此事。但日本政府為顧及中日關係，不會直接點名這兩家企業。共同社報道，日本政府預計最快本月十日召開有關網路安全的跨省廳（部會）會議，討論採購通訊產品的新指導方針，明年起據而採行。中國的華為、中興通訊可能被排除在政府通訊設備的採購名單。



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