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特朗普名下高球會 被揭僱用黑工

2018-12-08 列印
　　雖然美國總統特朗普上台後一直主張採取強硬移民政策，嚴厲打擊非法移民和黑市居民，但他位於新澤西州的私人高爾夫球俱樂部內，卻被揭發長期聘用沒有合法文件的黑工，負責清潔、整理牀鋪、洗廁所、熨內褲等工作。

  兩名女黑工接受《紐約時報》訪問，講述她們使用假文件受聘在該個高球俱樂部內工作的經歷。特朗普集團發言人作出回應時表示：「我們旗下各個物業聘請了數以萬計的員工，非常嚴格地遵守招聘法例。如果有員工使用偽造文件企圖逃避法例，我們會即時解僱他們。」



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