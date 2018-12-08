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特別火車護送 老布殊最後一程

2018-12-08 列印
　　上周五與世長辭的美國前總統老布殊，其靈柩從華盛頓空運返德州後，周四由一列特別列車從休斯敦送往大學城，進行他一生的最後一段旅程，隨即在總統圖書館內下葬，入土為安。　　



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