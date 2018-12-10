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墨國佳麗奪世姐后冠

2018-12-10 列印
        第六十八屆世界小姐全球總決賽周六晚在中國海南三亞落幕，結果二十六歲的墨西哥佳麗龐塞（Vanessa Ponce de Leon）在一百一十八位參賽者中脫穎而出，奪得后冠。

　　亞軍和季軍分別由泰國小姐和烏干達佳麗奪得。中國小姐毛培蕊無緣十二強。

　　當晚，來自世界各地的佳麗揮舞本國旗幟出場。印度小姐與斯里蘭卡小姐身穿紗麗為觀眾表演印度古典舞；加拿大小姐跳起優雅活潑的芭蕾舞蹈；尼加拉瓜小姐以一身寶藍色「人魚女王」服裝獲得矚目。現場頭飾琳琅，裙襬搖曳，佳麗在三亞向世界展示美與優雅。
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