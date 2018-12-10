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丹麥男女金字塔拍裸照

2018-12-10 列印
　　埃及旅遊景點吉薩金字塔群每年都吸引不少旅客「朝聖」，不過上個月有一對丹麥男女爬到金字塔頂，不止裸體拍照，還裸體交疊做出疑似性行為，片段上載到互聯網，引起埃及當局的不滿，更表示會調查事件。二十三歲來自的丹麥哈維德（Andreas Hvid）自稱是攝影師，他上月底與另外一名女性友人，爬上埃及的吉薩金字塔群（Great Pyramid of Giza ），在一片開揚景色下，他們不止脫去衣服拍裸照，更祼體躺在頂端互相相擁，姿勢疑似性行為。事後長約三分鐘的相關片段上載至網上後，引起埃及當地的強烈不滿，而據報埃及古文物部或會提起訴訟以及調查事件。
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