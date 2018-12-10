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文翠珊或押後國會表決脫歐

2018-12-10 列印
　　英國傳媒報道，首相文翠珊可能會押後國會原定於周二針對是否接納脫歐協議進行的關鍵性投票，並會再度前往比利時首都布魯塞爾，向歐盟爭取更好的脫歐條件。消息指，部份閣員更計劃推動進行第二次脫歐公投。

　　而最新民調顯示，約有半數受訪者認為文翠珊的脫歐協議是「爛協議」，認為議員在周二投票時應該否決這項協議。

　　《星期日泰晤士報》引述多名高官和幕僚透露，預料文翠珊周一會宣佈押後國會對脫歐協議的表決。因為愈來愈多人預期文翠珊將輸掉脫歐案的表決，而且內閣閣員擔心，表決慘敗的程度，甚至會導致文翠珊政府倒台。

　　報道指，官員警告需要更好的脫歐條件，才能獲得國會議員的支持。文翠珊因此會在這個星期前往布魯塞爾，向歐盟提出最後訴求，以爭取歐盟給予英國脫歐案更好的條件。

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