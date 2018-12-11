  • 2018年12月11日 星期二
  • 18º
  • 74%
熱門： 華為孟晚舟公屋身份證天氣

日報新聞 > 國際

艾爾斯年底離開白宮　婉拒接任幕僚長

2018-12-11 列印
　　美國總統特朗普證實白宮幕僚長凱利即將離職後，副總統彭斯的幕僚長艾爾斯（Nick Ayers）原本被視為接替凱利職務的大熱人選。但艾爾斯卻表明將於年底離開白宮，換言之不會接任白宮幕僚長。消息人士指，特朗普正考慮另外至少兩名人選，當中包括財長努欽和北卡羅來納州共和黨眾議員梅多斯（Mark Meadows）。

　　在傳出艾爾斯是接任白宮幕僚長的可能人選後，艾爾斯周日在Twitter發推文說：「感謝特朗普總統，彭斯副總統以及一眾偉大同事，讓我有幸可以為國家及白宮效力。我將會在今年底離開，但會繼續和#MAGA（讓美國再次偉大）的團隊繼續合作。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd