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馬克龍推紓困措施滅怒火 提高最低工資及減稅

2018-12-12 列印
　　法國總統馬克龍周一向全國人民發表講話，宣佈提高最低工資、減稅及其他措施，希望能平息民憤，結束持續了四個星期的「黃背心」反政府運動和嚴重騷亂。他承認，國家陷入亂局，他個人也要承擔部份責任。

　　今次是巴黎和國內其他城市連續數個周末發生嚴重暴力衝突及引致傷亡後，馬克龍首次公開作出回應。他在晚上發表電視演說，再次懇請國民保持理性和冷靜，並強調政府高度重視人民的各種訴求，但他同時再次譴責任何形式的暴力手段。他說：「國家正處於一個歷史性時刻。我們希望法國是一個人人可以安居樂業、活得有尊嚴的地方，但我們做得太慢。」

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