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女性首出任華盛頓國家藝廊館長

2018-12-13 列印
　　華盛頓國家藝廊將出現首位女性館長，五十二歲的凱文費爾德曼（Kaywin Feldman）將於明年三月接任，她在接受記者訪問時直言「很高興」。

　　有七十七年歷史的華盛頓國家藝廊，明年春天將迎來史上第一位女性館長，五十二歲的凱文費爾德曼曾出任明尼阿波利斯美術館的董事兼總裁，期間她推廣在藝術品中應用數字技術，明尼阿波利斯美術館亦讚揚她令博物館與城市的關係變得更好。凱文將於明年三月十一日將會接替看一九九二年一直擔國家藝廊的厄爾‧A‧包威爾三世，而她在接受記者訪問時直言「很高興」。

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