有七十七年歷史的華盛頓國家藝廊，明年春天將迎來史上第一位女性館長，五十二歲的凱文費爾德曼曾出任明尼阿波利斯美術館的董事兼總裁，期間她推廣在藝術品中應用數字技術，明尼阿波利斯美術館亦讚揚她令博物館與城市的關係變得更好。凱文將於明年三月十一日將會接替看一九九二年一直擔國家藝廊的厄爾‧A‧包威爾三世，而她在接受記者訪問時直言「很高興」。
女性首出任華盛頓國家藝廊館長
有七十七年歷史的華盛頓國家藝廊，明年春天將迎來史上第一位女性館長，五十二歲的凱文費爾德曼曾出任明尼阿波利斯美術館的董事兼總裁，期間她推廣在藝術品中應用數字技術，明尼阿波利斯美術館亦讚揚她令博物館與城市的關係變得更好。凱文將於明年三月十一日將會接替看一九九二年一直擔國家藝廊的厄爾‧A‧包威爾三世，而她在接受記者訪問時直言「很高興」。
聞訊喜極而泣 特朗普稱或介入 華為太子女獲准保釋
加拿大溫哥華法院在當地時間周二，批准華為副董事長孟晚舟以一千萬加元保釋，但須接受一系列監視規定，並交出所有護照及旅行證件。法官宣佈裁決時，旁聽席上發出歡呼聲及掌聲。孟晚舟聞訊後不禁喜極而泣，與律師擁抱...
2018-12-13
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麵包師撐九二共識遭攻擊 馬曉光：台灣人也是中國人
台灣知名麵包師吳寶春日前表示支持「九二共識」並以身為中國人為傲，引發台灣網民聲討，更造成「台獨麵包」的兩岸爭議。國台辦發言人馬曉光回應指，兩岸同胞是血脈相連的一家人，台灣人也是中國人，「九二共識」是兩岸關係的基礎。對於九合一選舉後有大陸企業投資高雄，馬曉光則表示中方態度是只要對台灣民眾有利的事情，都會一直積極推動。 國台辦昨（十二日）舉行例行記者會，有記者問及吳寶春因相關表態遭「台獨」勢力攻擊，台灣蔡英文總統更批評吳寶春的表態是受到「政治壓迫」，並說「這種威脅」是兩岸關係倒退的原因。馬曉光稱：「吳師傅的聲明表達的是正確的認知和正常的感情，綠營政客和『台獨』勢力對他的瘋狂圍攻...
2018-12-13
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車門打不開被困坐駕 文翠珊訪默克爾「當黑」
英國首相文翠珊周二抵達柏林，與德國總理默克爾進行會談，討論如何化解脫歐困局，但卻出現尷尬一幕。當文翠珊乘坐座駕車抵埗時，車門竟然打不開，令她無法下車，十分「黑仔」。雖然只是數秒，但又好像很漫長。 柏林這天下着雨，舖好紅地毡歡迎文翠珊。當座駕車停下時，一名女助手一手拿著雨傘，一手為文翠珊開車門，但她拉了一次、兩次、三次，都無法把車門打開。默克爾站在數步之外，沒有甚麼反應，只是呆呆地看着。 這時，坐在前座的一名男子下車想幫忙。女助手再嘗試，但仍是不能拉開車門。到最後，車門終於開了，文翠珊下車上前與默克爾握手。 有傳媒開玩笑，指車門打不開「出師不利」是否也隱喻，意味文翠珊在近期鬧...
2018-12-13
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新意網奪將軍澳數據中心地皮
數據中心地皮供應罕有，將軍澳環保大道第85區數據中心用地，以逾54.56億元批出，由新地旗下新意網集團奪得，呎地價約4500元，創同類項目地價及呎價的歷史新高，同時較市場上限高出約45%。 逾54.5...
2018-12-13
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貿易戰談判有進展 美股末段仍升241點
英國首相文翠珊遭保守黨逼宮，未有對投資市場帶來重大影響，華為風波有新進展，加拿大法院批准孟晚舟保釋，令中美緊張局勢有望進一步緩和，加上中美貿易談判有進展，消息利好股市，刺激恒指重上26000關，收報2...
2018-12-13
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熱刺紅軍出生天 森巴兵救命
熱刺和利物浦在周二歐聯成功逃出生天晉級，全靠陣中的巴西外援發威。紅軍憑天價門將艾利臣比加補時階段救出敵鋒米利克的近射，得以在主場1:0挫拿玻里，壓過後者以C組次名出線；而熱刺則由價廉物美的鋒將盧卡斯莫拉完場前建功，作客1:1逼和巴塞隆拿，並藉同組國際米蘭失分，成為B組第二名過關。 利物浦今仗要贏1:0或至少淨勝兩球，方可肯定出線，他們成功由翼鋒穆罕默德沙拿先開紀錄。然而球隊之後連番錯失入球機會，差點埋下出局伏線，拿玻里前鋒米利克補時兩分鐘近門施射，幸好艾利臣比加神勇撲出保住1:0的戰果。 高普：神龍貴得有理 紅軍與拿玻里同得九分，雙方對賽所有成績相同，前者憑小組較多入球取得...
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優雅Party Dress
聖誕將至，不少時尚品牌都會推出應節的特色新作，而kate spade new york最新登場的聖誕系列，則從品牌誕生之地紐約擷取創作靈感。新作設計集高雅、藝術與休閒型格於一身，採用女性化又閃爍的流行...
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台慶頒獎禮前出口術 黃智雯延婚期效忠 李佳芯出聲爭視后
TVB台慶頒獎禮前夕戰況激烈，大熱黃智雯(Mandy)及李佳芯(Ali)對視后寶座咬住唔放，而視帝大熱袁偉豪則對冧莊抱平常心！憑《BB來了》上位的Ali講明唔想支持者失望決不讓賽，揚言拍劇時要做手術，...
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社論——改善年金促銷為長者解憂
政府透過按揭證券公司推出終身年金計劃，反應一般，更有大批長者褪軚要「睇定先」，年金公司決定推出更優惠和方便的安排，增加年金吸引力。 公共年金今夏推出一百億元供長者認購，只吸引到九千四百一十位長者提交認購意向，合共金額四十九億四千萬元，不足預期一半。當中有二千九百位長者到真正簽約前窒步，還有九百位長者聯絡不上。 不少長者對傳統儲蓄和壽險產品並不陌生，政府推出年金安排予長者更多選擇，長者投入資金後，可以連本帶利每月收取固定金額至終老，愈長命愈着數。 不過，有長者擔心萬一自己有乜「冬瓜豆腐」，留給後人的本金會失去一大截，又擔心生病不夠錢醫，不少人有褪軚之念。 當局現在從善如流，提...
2018-12-13
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馬場浮世繪——葵涌老友潘頓夠合拍
伯廄「葵涌老友」昨晚回配潘頓搏殺，查騎者之前操刀過兩次，取得一冠一亞，明顯非常合拍，結果今仗人馬又有好演出，雖然排十一檔，但直路一衝就收韁取勝，成功食頭胡。 馬場浮世繪
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