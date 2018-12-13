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黨友或投不信任票 文翠珊面臨逼宮

2018-12-13 列印
　　英國首相文翠珊突然宣佈押後國會下議院就脫歐議案的表決後，周二把握時間與歐盟及數個歐洲國家的領袖磋商，但似乎沒有重大突破。在英國國內，據報已有足夠的保守黨成員提交信件提出對文翠珊不信任，隨時在黨內上演迫宮。

　　與文翠珊進行了一連串對話後，德國總理默克爾和其他歐洲領袖重申，排除與英國進行更多談判的可能性，但希望尋找方法向英國作出保證，協助文翠珊的政府在國會內過關，令脫歐協議獲得確認。

　　在英國，文翠珊面對的政治困境一天比一天嚴峻。英國廣播公司（BBC）引述多名消息人士說，保守黨成員向專責處理黨魁選舉事宜的「1922 委員會」提供信件表明對文翠珊不信任，至今累積的信件數目到了規定的四十八封門檻，意味着可以對文翠珊提出不信任動議，隨時上演迫宮。

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