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控特朗普誹謗失敗 女星須付約234萬訟費

2018-12-13 列印
　　聲稱與美國總統特朗普有染的色情片女星克利福德（藝名丹尼爾斯，Stormy Daniels）採取法律行動控告特朗普誹謗，但被法庭駁回。加州聯邦法院法官周三下令她要代特朗普的一方支付接近三十萬美元（約二百三十四萬港元）訟費。

　　聯邦地方法院法官奧特羅頒令，克利福特必須要承擔特朗普一方的二十九萬三千美元訴訟費用，另加一千美元她提出訴訟的費用。特朗普的代表律師哈特歡迎法庭的裁決，形容這是總統的全面勝利，即是克利福特一方的全面失敗。

　　克利福德聲稱多年前與特朗普上牀。特朗普其後在 Twitter發佈一段訊息，形容「那完全是騙子的工作」。克利福德其後入稟法院控告特朗普誹謗。法官指出，特朗普在那段訊息中所使用的言詞屬於「修辭的誇張手法」，因此受到美國憲法第一修正案保障。

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